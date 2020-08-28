Пострадавшая при падении вертолета в Сочи поделилась подробностями крушения

Краснодар, 28 августа. Пассажирам упавшего в начале августа в Сочи частного вертолета пришлось ждать спасателей в течение трех часов. На борту воздушного судна находились четыре человека, которые чудом выжили, но получили серьезные травмы. Одна из пострадавших рассказала о странном поведении пилота и его компании.

Вита Козлов поехала с мужем и сыном отдыхать в Сочи. Они решили воспользоваться услугами компании, которая организовывает вертолетные прогулки.

«Когда мы приближались к Красной Поляне, видимо, что-то пошло не так. Пилот сказал, что видел заброшенную листвой вертолетную площадку и решил ее рассмотреть», —рассказывает женщина.

В какой-то момент у вертолета отказал винт, и машина начала падать. Козлова говорит, что их спасло лишь то, что падение произошло по касательной на склон в кусты.

«Но удар был сильный. У меня компрессионный перелом позвоночника первой степени, но мне ходить можно. У мужа — второй степени», — говорит она.

Мужчина сейчас находится в сочинской больнице. У их сына медики диагностировали сотрясение мозга и множество ссадин, передает телеканал «360».

Когда все выбрались из вертолета пилот начал убеждать пассажиров в том, что поводов для беспокойства нет. По его словам, за ними должны были прилететь его коллеги. Семья все равно позвонила спасателям, потому что травмы были достаточно серьезными.

«МЧС связалось с кем-то из представителей этой вертолетной компании. Они в надежде, что эту ситуацию удастся замять, сказали, что никакого крушения не произошло, что это просто жесткая посадка», — рассказывает женщина.

Лишь спустя три часа потерпевшим удалось доказать, что они действительно разбились, после чего за ними прилетела Росавиация. Их доставили в больницу. Семья пока не думала об иске к вертолетной компании, потому что сначала хочет пройти необходимое медицинское обследование.