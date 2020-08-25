Туристы и охранники на пляже в Сочи подрались из-за парня с собакой

Сочи, 25 августа. Массовая драка туристов и охранников прибрежной зоны произошла в Сочи. Инцидент сняли на видео очевидцы конфликта.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как двое сотрудников пляжа в белых футболках ругаются с парнем с собакой. Один из них начинает заламывать руки отдыхающему и хочет его ударить.

В потасовку вмешиваются очевидцы, они хотят разнять дерущихся. Видно, что силы неравны — парень падает на землю, его снова поднимают и бьют. Рядом стоящие девушки останавливают охранников, те отходят от пострадавшего , но через мгновение снова начинается драка.

«Молодой человек пришел с собакой, и вот так охрана пляжа на Мамайке нападает на людей», — сказала девушка за кадром.

Слышится нецензурная брань в адрес тех, кто хочет разнять дерущихся. Чем закончился конфликт, неизвестно, видео обрывается.

Ранее сообщалось, что в Красноярске произошла массовая драка, которая закончилась стрельбой. Двое мужчин подрались из-за девушки, в потасовку ввязались более десяти человек.