Появились фото с места страшной аварии с тремя погибшими на Кубани

Краснодар, 23 августа. Три человека погибли, еще пятеро пострадали в результате аварии в Краснодарском крае. Об этом с места события передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе в Славянском районе на Кубани. Там произошло лобовое столкновение двух иномарок. В одной из машин ехала семья из трех человек — отец, мать и дочь. Сильный удар привел к тому, что женщина оказалась зажата в салоне машины, спасатели деблокировали ее. В настоящее время все члены семьи госпитализированы в Славянскую ЦРБ с травмами разной тяжести.

Во второй иномарке ехали пятеро взрослых. Все они после столкновения оказались зажаты в авто. Трое погибли на месте — водитель, мужчина и женщина. Еще двое пострадали, в бессознательном состоянии их везут в больницу.