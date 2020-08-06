Туристы сняли на видео крыс на пляже курорта в России

Новороссийск, 6 августа. Туристы опубликовали в соцсетях видео, на котором запечатлено, как по пляжу Новороссийска «Нептун» бегают крысы.

На кадрах крысы бегают среди камней, а затем спускаются к воде и уплывают. Очевидцы рассказали местным СМИ, что видели двух крыс, одна из которых взрослая, вторая поменьше.

Туристы возмущены санитарным состоянием берега и обещают привлечь внимание ответственных служб. Стоит отметить, что пляж «Нептун» не является официальным. Однако он очень популярен у отдыхающих, как среди местных жителей, так и приезжих туристов.

Отметим, ранее сообщалось, что оголодавшие из-за пандемии крысы атаковали города США. Центр по контролю и профилактике заболеваний США предупредил об увеличении активности оголодавших из-за пандемии крыс в стране.

Специалисты считают, что закрытие или ограничение работы ресторанов и других коммерческих заведений, отходы от которых являются основным источников пропитания крыс, поспособствовали активности грызунов, которые сейчас ищут новые источники пропитания. В итоге «крысы становятся агрессивными не по отношению к людям, а друг к другу».