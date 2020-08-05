Два медведя в Сочи загрызли 11-летнего школьника

Сочи, 5 августа. Два медведя в поселке Дагомыс под Сочи загрызли школьника, который подошел к их вольеру, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СК России по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел вечером 4 августа на улице Армавирской. Земельный участок был арендован коммерческой организацией, на нем находился вольер с дикими зверями.

Одиннадцатилетний мальчик прошел через незапертую металлическую калитку и подошел к вольеру. Животные набросились на ребенка.

Уголовное дело возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности. Школьник получил тяжелые травмы. Проверкой занимается прокуратура и следователи СК.

Ранее сообщалось, что на Камчатке медведь набросился на рыбака. Мужчину спасли очевидцы происшествия.