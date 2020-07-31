Больной медведь вышел к людям в Сочи

Краснодар, 31 июля. Медведь вышел на трассу на въезде в Сочи. Животное может болеть бешенством, поэтому на место происшествия вызвали ветеринарную службу. Видеозапись с места событий была опубликована в Сети.

По имеющимся данным, больной хищник вышел к людям у поста ДПС «Магри» в Лазаревском районе. По словам очевидцев, животное имело нездоровый вид. Отмечалось, что медведь был очень худым, а его шерсть была склочена.

«Есть подозрение на бешенство. Вызвана ветеринарная служба», — сообщил начальник отдела ФГБУ «Сочинский национальный парк» Реваз Пруидзе.

В пресс-службе нацпарка обратили внимание, что к месту происшествия были оперативно направлены сотрудники охраны и защиты леса. Специалисты совместно с правоохранителями должны были отпугнуть дикого зверя.

Отмечается, что на природоохранных территориях Сочи популяция медведей варьируется в пределах 400-600 особей.