В Сочи усилили дезинфекцию общественных мест из-за наплыва туристов

Краснодар, 27 июля. Количество выявленных случаев коронавируса растет в Краснодарском крае. В Сочи проводят дополнительную дезинфекцию общественного пространства, подъездов жилых домов и транспорта из-за наплыва туристов.

Специалисты ежедневно обрабатывают специальными средствами автобусные остановки и подземные переходы. Управляющее компании дезинфицируют многоквартирные дома. Санитарная обработка железнодорожного вокзала и аэропорта в Сочи проходит каждые два часа.

Кроме того, усилен контроль за соблюдением противоэпидемиологических мер на предприятиях общепита и в торговых точках. За соблюдением масочного режима следят полицейские, дружинники и казаки. Они также патрулируют улицы в вечернее и ночное время суток.

На сегодняшний день в Краснодарском крае выявлены 7423 случая опасной инфекции, 6377 человек успешно побороли заболевание и были выписаны из медучреждений, 99 скончались. За минувшие стуки коронавирус был выявлен у 83 жителей региона.