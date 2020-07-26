На Кубани внедорожник на скорости влетел в магазин, пострадал ребенок

Краснодар, 26 июля. Внедорожник протаранил входную дверь и влетел внутрь магазина в городе Тихорецке Краснодарского края. В результате инцидента серьезные травмы получил ребенок. Об этом сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД по региону.

По имеющейся информации, водитель за рулем иномарки Toyota Land Cruiser значительно превысил скорость во время поворота на парковку, из-за чего автомобиль на скорости заехал в помещение магазина.

«От отлетевшего стекла дверей четвероклассник, который был в это время внутри магазина, получил рваные раны ноги», — говорится в сообщении.

Ребенок был оперативно госпитализирован, ему была оказана необходимая помощь. Он будет находиться на амбулаторном лечении. Водитель внедорожника не пострадал, кроме того, он отказался проходить медицинское освидетельствование. Однако очевидцы происшествия утверждают, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.