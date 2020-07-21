Краснодар, 21 июля. Незаконно переоборудованный УАЗ с туристами перевернулся на дороге под Анапой, сообщила представитель отдела пропаганды ГИБДД по Краснодарскому краю Ирина Завадская. По ее словам, пострадавших нет.

Автомобильная авария произошла на трассе «Поселок Варваровка – поселок Рассвет» в понедельник вечером.

По словам представителя ГИБДД, водитель, не выбрав безопасную скорость движения, допустил занос автомобиля. В итоге УАЗ с туристами опрокинулся. Отмечается, что к моменту прибытия сотрудников ДПС пассажиров уже не было, сейчас ГИБДД мониторит больницы, чтобы выяснить, обращался ли кто-то за медицинской помощью.

«Мы сейчас мониторим все больницы, чтобы выявить, обратится ли кто-то с травмами по факту ДТП, там статья совсем другая будет», — сказала представитель ведомства в беседе с РИА Новости.

По ее словам, сейчас вынесено постановление о возбуждении дело об административном правонарушении.