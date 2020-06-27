Двух туристов их Москвы унесло в Черное море недалеко от Анапы

Анапа, 27 июня. Спасатели несколько часов ищут в море мужчину и мальчика, находившихся в лодке недалеко от Анапы, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел в курортном селе Сукко. Мужчина приехал на отдых из Москвы вместе с восьмилетним сыном.

Они отплыли от пляжа «Варваровская щель». По словам очевидца, лодку унесло в Черное море. Местный житель позвонил в экстренные службы и рассказал о случившемся.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС ищут пропавших отца и сына. Они прочесывают территорию и осматривают акваторию с вертолета.

Установлены личности пропавших: Николай С., 1973 года рождения и его сын Николай, 2011 года рождения.

Ранее сообщалось, что в Алуште произошел еще один инцидент с отдыхающим. Мужчина находился на пирсе, когда его смыло волной в море.

По счастливой случайности рядом оказался его товарищ, он помог туристу выбраться из воды. Аналогичный случай в Ялте закончился гибелью трех человек, которые захлебнулись в море.