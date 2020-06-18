Карантин на Кубани отменяется с 21 июня

Краснодар, 18 июня. Власти Краснодарского края отменяют карантин с 21 июня, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Во время заседания оперштаба по коронавирусу Кондратьев отметил, что за последние две недели на Кубани не выявили ни одного очага COVID-19. Следовательно, введенные меры помогли справиться с ситуацией, отметил чиновник.

По словам губернатора, Краснодарский край будет поэтапно возвращаться к нормальной жизни, пишет «Газета Кемерова». Ограничения по коронавирусу были введены с 31 марта.

Аналогичное решение приняли в Крыму. На полуострове с 15 июня перед сезоном отпусков отменили самоизоляцию.