Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Глава Ассоциации фермеров на Кубани погиб, спасая тонущего ребенка

37
0 Оставить комментарий

Глава Ассоциации фермеров на Кубани погиб, спасая тонущего ребенка

Краснодар, 14 июня. Глава отделения Ассоциации фермерских хозяйств Краснодарского края Виктор Сергеев погиб, спасая тонувшего мальчика.

Как сообщили в краевой администрации, инцидент произошел в Темрюкском районе. Мужчина, которому был 71 год, помог выбраться из воды ребенка, но сам скончался после сердечного приступа.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что Сергеев стоял у истоков создания Ассоциации. Благодаря его работе малые хозяйства развиваются и собирают большие урожаи.

Ранее сообщалось, что в Псковской области утонула трехлетняя девочка. Аналогичный случай произошел в Оренбургской области, где отец оставил на берегу реки трехлетнего сына с шестилетним ребенком. Позднее малыша выловили из воды.

 

Новости партнеров

Новости партнеров