Жительница Краснодара после открытия летних кафе устроила «танцы» на машине ДПС

Краснодар, 7 июня. Молодежь в Краснодаре устроила большую вечеринку на летней веранде после отмены ограничительных мер.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев разрешил летним площадкам работать с 6 июня. В первый же день открытия летние веранды в Краснодаре были заполнены посетителями.

Жители устали от самоизоляции и решили повеселиться. Молодые люди включили громкую музыку и перестали соблюдать социальную дистанцию.

Руководству заведения пришлось вызвать правоохранителей. Однако даже сотрудники ДПС не смогли угомонить молодежь, передает телеканал «360».

Одна из отдыхающих девушек устроила «танцы» на машине ДПС. Она несколько секунд постояла на крыше машины, а потом попыталась скрыться.

Полиция задержала нарушительницу общественного порядка. Жители Краснодара опасаются, что из-за разгулявшейся молодежи властям придется закрыть летние веранды.

Ранее сообщалось, что в конце мая полицейские в ХМАО устроили посиделки в ресторане по случают повышения одного из коллег. Нарушителей режима повышенной готовности уволили.