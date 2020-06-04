Краснодарская «Доктор Франкенштейн» Верди впала в кому

Краснодар, 4 июня. Первое заседание по делу о краснодарском лже-хирурге Алене Верди состоялось в Ленинском районном суде Краснодара. Из-за неявки подсудимой в суд, слушания были перенесены.

Как пишет KP.ru, Верди не явилась в суд, так как находится в одной из городских больниц, куда ее госпитализировали 1 июня. По информации издания, она лежит в отделении анестезиологии-реанимации. Сейчас Верди в коме и не может самостоятельно дышать, поэтому она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Из-за состояния подсудимой, заседание было перенесено на 18 июня.

С марта скандально известный врач находилась под домашним арестом. Тем не менее, несмотря на действовавшие ограничения, она свободно передвигалась по городу и выкладывала свои фотографии с прогулок в Instagram. Именно после того, как УФСИН стало известно о грубом нарушении режима, в суд было направлено представление об изменении меры пресечения на более жесткую.

Напомним, что 37-летняя женщина, выдававшая себя за пластического хирурга, обвиняется в семи эпизодах незаконного оказания медицинских услуг, которые повлекли причинение тяжкого вреда здоровью пациентов.

Так, в октябре 2017 года одна из пострадавших обратилась в частную клинику Краснодара, где работала Верди. Пациентка хотела, чтобы ей сделали пластику живота. Согласно данным проведенного исследования, у женщины в результате операции впоследствии образовалась фибролипома с участками асептического некроза. В СМИ медик, которая проводила пластические операции в клиниках и на дому, получила прозвище «Доктор Франкенштейн».