Кубанский сирота заступился за обвиненного в жестоком обращении опекуна

Краснодар, 2 июня. Сирота из города Армавир Краснодарского края заступился за главу приемной семьи Эдуарда Филиппова, которого обвиняют в жестоком обращении с детьми. По словам Егора, Филиппова хотели подставить.

Парень, которому уже исполнилось 16 лет, жил в семье Филипповых с 2014 года. Они воспитывали еще двоих мальчиков. Как рассказал Егор, приемные родители очень хорошо относились к детям.

«Моя семья — есть самое лучшее, что я когда-либо знал», — сказал подросток, его слова передает телеканал «360».

Три года назад в семью Филипповых попал еще один мальчик. В 2019 году он решил уйти в другую семью, поэтому всеми способами пытался разозлить Эдуарда.

По словам Егора, новый мальчик якобы снял видео, подтверждающее жестокое обращение главы семьи с ребенком. Подросток также рассказал, что его и двух других мальчиков заставили написать согласие на переход в другую семью.

В итоге Егор убежал от своего нового попечителя, чтобы вернуться к Филипповым. По словам супруги Эдуарда, новый мальчик неоднократно избивал младших детей, заставлял их делать ему «массаж». Наталья Филиппова заявила, что в ее семье всегда был мир и покой, а отношение к детям — доброе и заботливое.

По данным прокуратуры, Филиппов неоднократно бил ремнем троих детей и заставлял трогать руками кактус. Его обвинили в истязании несовершеннолетних. Адвокат подал ходатайство, чтобы с главы семьи сняли обвинения.