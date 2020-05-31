Мужчина жестоко избил женщину на глазах у ребенка в Новороссийске

Краснодар, 31 мая. Мужчина жестоко избил девушку на глазах у маленького ребенка во дворе одного из жилых домов в Новороссийске.

По имеющейся информации, жуткий инцидент произошел 30 мая около детской площадки во дворе дома по улице Советов. Очевидцы происшествия рассказали, что внушительных размеров мужчина избил женщину. Отмечается, что при этом неподалеку от места событий стояли беременная супруга нападавшего, а также его друг с маленьким ребенком на руках. Никто из присутствующих не стал вмешиваться в драку, передает телеканал «360».

В Сети были опубликованы кадры, на которых видно, что женщина упала на асфальт и кричала, а рядом с ней стоял мужчина и грубо требовал замолчать. По имеющимся данным, у пострадавшей диагностирован перелом носа и челюсти.

В пресс-службе УМВД России по Новороссийску рассказали, что правоохранители в курсе ЧП и уже проводят проверку по факту случившегося. В данный момент полиция устанавливает личности всех участников драки и выясняет причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что 36-летний мужчина был госпитализирован после драки во время распития алкогольных напитков со знакомым в Подмосковье. Правоохранители возбудили уголовное дело, передает РИАМО.