Краснодарские врачи спасли проглотившую батарейку двухлетнюю девочку

Краснодар, 29 мая. Двухлетний ребенок в Краснодарском крае проглотил батарейку, медикам удалось спасти малыша.

Инцидент произошел накануне вечером в Белоглинском районе. В больницу поступила двухлетняя девочка с инородным предметом в желудке.

Врачи извлекли батарейку, пострадавшую направили в больницу Краснодара для лечения. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия, пишет KP.Ru.

Ранее сообщалось, что в Московской области полуторагодовалый мальчик проглотил две металлические монеты.

Еще один инцидент произошел в Москве, где двухлетний малыш проглотил таблетки своего деда. Врачи не смогли спасти ребенка.