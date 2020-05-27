Первый пациент с коронавирусом скончался в Сочи

Краснодар, 27 мая. Первый пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался в Сочи. Об этом рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с опасной инфекцией.

По имеющейся информации, умер 74-летний мужчина, который больше месяца был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Опасная инфекция была обнаружена у него 11 апреля, а уже на следующий день он был помещен под наблюдение врачей. Мужчина проходил лечение в сочинской инфекционной больнице №2. Медики диагностировали у него тяжелую двустороннюю полисегментарную субтотальную пневмонию и дыхательную недостаточность. Отмечается, что мужчина страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также имел сахарный диабет.

«Несмотря на все принятые меры, спасти жизнь мужчины не удалось», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день в Краснодарском крае жертвами опасной коронавирусной инфекции стали 29 человек.

Напомним, что всего за минувшие сутки в РФ были выявлены 8338 новых случаев опасной коронавирусной инфекции. Скончался 161 пациент, успешно побороли опасное заболевание и были выписаны из медицинских учреждений 11 079 человек.