Артистку цирка в Сочи обвинили в краже самоеда

Сочи, 25 мая. Жительница Сочи обвинила артистку цирка Екатерину Запашную в краже лайки-самоеда. Но работница цирка объяснила, что нашла брошенное животное.

Девушка рассказала, что заметила одинокого пса рядом с рынком. Он был грязным и худым. Продавцы на рынке заявили, что самоед часто бегает тут один.

По словам Запашной, она забрала питомца домой, отмыла, накормила. После этого девушка разместила в соцсетях объявление о собаке, передает телеканал «360».

Хозяева быстро нашлись и забрали пса к себе, пригрозив спасительнице животного, что сообщает о ней в полицию. Через какое-то время Запашная снова увидела лайку голодной и грязной на улице.

Она пожалела питомца и отвела к ветеринару, где выяснилось, что у собаки целый ряд болезней. Владельцы лайки снова забрали пса к себе и начали угрожать девушке.

По словам женщины, самоеды якобы должны много гулять на улице, поэтому пса часто выпускают из дома одного. Но Екатерина выяснила, что за последнее время лайка четыре раза меняла дом и несколько раз оставалась просто на улице.