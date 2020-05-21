Режим самоизоляции продлили на Кубани до 6 июня

Краснодар, 21 мая. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим самоизоляции до 6 июня.

Власти Кубани планируют снять некоторые ограничения, в частности, с 23 мая заработают предприятия строительного комплекса. Для жителей региона откроют парикмахерские.

Водители смогут помыть свои автомобили и провести техническую диагностику. В регионе откроются торговые точки с хозяйственными и другими товарами.

Это решение приняли, чтобы сохранить экономику Краснодарского края. Внутри муниципалитетов пропуска отменили, однако для людей из группы риска ограничения продлены. Запрет на посещение общественных мест сохраняется.

Ситуация с коронавирусом отразилась на эмоциональном состоянии многих россиян. С переходом людей на удаленную работу потребность в услугах психолога выросла в разы.

Почти каждый десятый удаленный сотрудник сообщил социологам, что нуждается в психологической помощи. Больше всего россиян, испытывающих эмоциональный дискомфорт от самоизоляции, это люди в возрасте 25-34.

То есть экономически активное население, которое привыкло путешествовать, ездить в командировки у другие города РФ и часто видеться с друзьями вне дома.