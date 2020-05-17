Легковушку сильно покорежило в ДТП с микроавтобусом на Кубани, есть жертвы

Краснодар, 17 мая. Серьезное ДТП произошло на трассе Крымск — станица Неберджаевская в Краснодарском крае, погибли два человека, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Авария произошла днем 17 мая, столкнулись микроавтобус «Роснефти» Brilliance Haise и «Лада». В результате происшествия погибли два человека из отечественного автомобиля: Александр Н., 1973 года рождения и Светлана Н., 1974 года рождения.

Травмы различной степени тяжести получили семь человек, из них четверо были заблокированы в автомобиле. По предварительным данным, состояние трех пострадавших оценивается как тяжелое.

Всех госпитализировали в Абинскую ЦРБ. Водитель микроавтобуса Алексей К., 1975 года рождения получил тяжелые травмы. На месте работают сотрудники экстренных служб.