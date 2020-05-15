Судью Переверзеву лишили мантии после видео с матерным тостом

Краснодар, 15 мая. Судью из Краснодарского края Елену Переверзеву лишили полномочий из-за видео, на котором она произносит матерный тост. Об этом сообщила пресс-служба краевого суда.

Решение о лишении Переверзевой судейской мантии принимала квалификационная коллегия судей Краснодарского края. Члены коллегии признали видеоролик умаляющим авторитет судебной власти и наносящим ущерб репутации судьи во внеслужебной деятельности.

Видео, где Переверзева произносит тост с употреблением обсценной лексики появилось в Сети в середине апреля. Женщина произносит в кадре реплику:

«За свою супертелочку, за вредную, кричащую, истеричную, сексуальную кошечку. Вдохновляющую, радостную, не такую как все. До дна! За мою любимую девочку, писечку сладкую, и закушу шоколадным членом».

Переверзева работала мировым судьей судебного участка №181 Новокубанского района. После появления видеоролика с тостом в отношении судьи была инициирована проверка.