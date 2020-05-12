Краснодар, 12 мая. Режим самоизоляции продлили до 23 мая в Краснодарском крае. Об этом на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

По словам губернатора, продление карантина до 23 мая является вынужденной мерой. Принимая данное решение, власти исходили из тенденции распространения опасной коронавирусной инфекции на территории края.

«Ситуация находится под контролем, у нас нет очаговых вспышек», — заявил Кондратьев.

В сообщении также отмечается, что с 12 мая восстанавливают работу предприятия сельскохозяйственного сектора, промышленные предприятия и компании связи. Уже 23 мая должны заработать предприятия строительной отрасли. Кроме того, откроются автосалоны, а также непродовольственные магазины площадью не более 400 квадратных метров и ряд других организаций.