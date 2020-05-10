Почти 100 новых случаев коронавируса выявили на Кубани за сутки

Краснодар, 10 мая. Еще 99 случаев коронавируса выявили в Краснодарском крае за сутки, сообщили в региональном оперативном штабе.

Почти половину новых случаев зафиксировали в Краснодаре. Самый младший пациент — годовалый ребенок, самый старший — 89-летний мужчина.

Общее число выявленных случаев коронавируса достигло 1929. Во время заседания оперштаба главврач краевой больницы №1 Владимир Порханов предложил продлить карантинные меры до 15 июня.

Власти Краснодарского края попросили Ростуризм оказать поддержку пострадавшей от коронавируса туристической отрасли. В регионе более сотни предприятий получили антикризисный займ.

На учет в центры занятости встали еще 90 тысяч человек. Документы на получение пособия по безработице направляли в электронном виде. Пособия уже назначены для 45 тысяч жителей региона.

Правительство Краснодарского края пообещало оказать поддержку неработающим жителям, которые получают минимальное пособие.