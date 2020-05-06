Краснодар, 6 мая. Коронавирус выявили у семимесячного ребенка в Краснодарском крае, сообщили в региональном оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом.

За сутки в Краснодарском крае коронавирус обнаружили у 97 человек, в том числе четырех несовершеннолетних. По данным на 6 мая, в региона всего зафиксировано 1534 случая заражения, в том числе у 88 детей.

В оперштабе добавили, что 17 человек находятся в тяжелом состоянии, их подключили к аппаратам ИВЛ. Самому старшему пациенту 93 года.

Врачи неоднократно напоминали, чтобы пожилые люди оставались дома и не выходили на улицу. Им стоит сократить до минимума физические контакты с соседями и родственниками, чтобы не заразиться коронавирусом.

Люди старше 65 лет входят в группу риска по коронавирусу. Инфекция обостряет течение хронических заболеваний и может привести к летальному исходу.

Ранее сообщалось, что в Республике Карелия пожилой мужчина заразился коронавируса после общения с водителем, который приехал с Петербургом. Всего в регионе выявили 110 случаев коронавируса.