Жильцы подозревают, что погибший мог быть виновником взрыва дома в Краснодаре

Краснодар, 24 апреля. Жительница дома, где произошел взрыв в Краснодаре, рассказала подробности о происшествии. По ее словам, хлопок было очень сильным.

Пенсионерка находилась в момент происшествия дома. После взрыва всех жильцов оперативно эвакуировали.

«Слышали сильный хлопок и волну. Думали, что-то упало — рядом дом строят, что-то свалилось у них. А потом вышли — увидели дым», — пояснила женщина, ее слова передает телеканал «360».

В многоквартирном доме нет газа, поэтому все жильцы пользуются электрическими плитами. Они подозревают, что взрыв произошел по вине соседа. Еще одна женщина добавила, что мужчина использовал газ при ремонтных работах в квартире.

Напомним, что взрыв произошел днем 24 апреля в Ленинском переулке. Балкон пострадавшей квартиры на четвертом этаже сильно обгорел. На месте погиб 69-летний пенсионер, он находился в эпицентре взрыва.

В ГУ МЧС России по Краснодару заметили, что у них происшествие числится как пожар. Последствия возгорания устранили за полчаса. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

В начале апреля аналогичный инцидент произошел в Подмосковье. Там взорвался бытовой газ, что привело к обрушению несколько этажей одного подъезда. Жертвами происшествия стали три человека, десять получили ранения.