Девушка обнаружила презерватив в купленном в магазине пасхальном куличе

Краснодар, 21 апреля. Далеко не праздничную находку обнаружила жительница Краснодара в пасхальном куличе. Девушка нашла в купленной выпечке презерватив. Находка была обнаружена во время семейного застолья.

По словам девушки, кулич был приобретен в семейном магазине «Магнит». Во время праздничного застолья кулич был поделен между членами семьи и по печальному стечению обстоятельств злосчастный кусочек выпечки с презервативом достался ребенку. Девушка уже составила претензию к продавцу и приложила к ней чек, упаковку и саму находку.

«Мы обратились к производителю, магазин сам выпускал куличи, сеть крупная по всей стране имеет магазины. Нам через два дня должны подготовить официальный ответ. В зависимости от этого будем думать», — рассказала девушка.

Однако пресс-служба супермаркета уже прокомментировала случившееся. По их словам, были изучены записи камер видеонаблюдения в кулинарном цехе, а также записи журнала о выпуске продукции, передает телеканал «360».

«Результаты этих мероприятий указывают на то, что инородный объект, предъявленный потребителем, мог попасть в продукцию исключительно после ее изготовления и упаковки», — заявили в пресс-службе.

Результаты расследования пообещали донести до покупателя. Однако девушка настаивает на том, что ничего не придумывала и действительно нашла презерватив в куличе.