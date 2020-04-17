Кондратьев продлил карантин на Кубани до 30 апреля

Краснодар, 17 апреля. Губернатор Краснодарского края продлил карантин до 30 апреля из-за увеличения числа инфицированных коронавирусом жителей в регионе. Власти принимают все необходимые профилактические меры, однако количество зараженных продолжает расти. Об это заявил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Кондратьев заявил, что о росте числа инфицированных жителей свидетельствует статистика. Он отметил, что регион еще не вошел в пиковую стадию по заболеваемости коронавирусной инфекцией, поэтому было принято решение продлить карантин до 30 апреля.

«Уважаемые земляки, нет сегодня другого способа, как сберечь друг друга. Но нужно остаться дома, чтобы сберечь себя, дорогих нам людей. Прошу понимания, поддержки прошу», — заявил губернатор.

На сегодняшний день в Краснодарском крае официально зарегистрировано 290 случаев заражения опасной коронавирусной инфекцией. В тяжелом состоянии под наблюдением врачей находятся 19 пациентов, 49 человек успешно побороли заболевание и были выписаны из медучреждений, три пациента скончались.

Режим карантина действует на территории региона с 31 марта. Движение общественного транспорта приостановлено, а передвижение на личном автотранспорте возможно лишь при наличии специального пропуска.