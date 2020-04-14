Санатории и гостиницы в Сочи закроют до 1 июня

Краснодар, 14 апреля. Все гостиницы, санатории, отели и пансионаты в Сочи закроют до 1 июня. В данный момент заведения работают в режиме «до последнего гостя». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В сообщении говорится, что на сегодняшний день в гостиницах города осталось 1,5 тыс. туристов. Порядка 300 живут в санаториях. Речь идет о людях, которые разместились в заведениях до того, как руководство региона ввело ограничительные меры из-за коронавирусной инфекции, передает «ФедералПресс».

Мэр города Алексей Копайгородский отметил, что местные жители отнеслись с пониманием к принятым ограничения и неукоснительно соблюдают режим самоизоляции.

«Это сейчас действительно важно, только так мы сможем разорвать цепочку, по которой передаётся инфекция», — заявил Копайгородский.

Напомним, что ряд карантинных мер был принят в конце марта для недопущения распространения коронавирусной инфекции в регионе. За соблюдением режима изоляции следят мобильные бригады самоконтроля, в которые вошли представители администрации и правоохранители.

На сегодняшний день в Сочи официально зафиксировано 46 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Семь пациентов выписаны из больниц после полного выздоровления. 165 человек находятся в обсерваторе.