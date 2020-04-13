«Беспропускное окно» организовали для передвижения во время карантина на Кубани

Краснодар, 13 апреля. Власти организовали «беспропускное окно» для передвижения на авто внутри населенных пунктов во время карантина по коронавирусу на Кубани. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Так, с 10.00 до 16.00 жители региона могут беспрепятственно ездить на личных авто внутри своих муниципалитетов для того, чтобы навестить родных, заехать в медучреждение или за покупками. Отмечается, что при этом граждане не будут нарушать введенный режим самоизоляции.

Кондратьев подчеркнул, что «беспропускное окно» предназначено только для автовладельцев и их пассажиров.

«Но никак не для прогулок пешком! Отряды самоконтроля продолжат выявлять нарушителей режима. В утренние и вечерние часы по-прежнему нельзя передвигаться без пропуска, как и выезжать за пределы муниципалитета», — заявил Кондратьев.

Он добавил, что власти ужесточат контроль на въездах и выездах из региона. Будут выставлены дополнительные посты, а транспорт без спецпропусков будут разворачивать.

Напомним, что с 31 марта на территории Кубани введен запрет на пешие прогулки и передвижение на транспорте. Руководство региона ввело режим самоизоляции, который продлится до 18 апреля. За минувшую неделю 1,2 тысячи жителей края были оштрафованы за нарушение карантина.