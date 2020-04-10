Кондратьев продлил режим карантина на Кубани

Краснодар, 10 апреля. Ограничительные меры по коронавирусу продлили до 18 апреля в Краснодарском крае. Данное решение было принято по рекомендации местных медиков. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Кондратьев отметил, что продление ограничительных мер также связано с выявлением новых случаев заражения опасной коронавирусной инфекцией. Режим изоляции будет продлен еще на неделю. Губернатор заявил, что, скорее всего, ограничительные меры на территории региона продлеваются в последний раз, передает «ФедералПресс»

Отмечается, что жителям Кубани больше не понадобятся спецпропуска для передвижения внутри населенных пунктов. Также приняты некоторые послабления, касающиеся работы рынков, ярмарок, автомоек и станций техобслуживания, которые начнут свою работу с 12 апреля.

Напомним, что туристам запрещено посещать побережье Черного моря до 1 июня.