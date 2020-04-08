Новорожденного лемура в краснодарском сафари-парке назвали «Ковид»

Краснодар, 8 апреля. Новорожденного лемура в сафари-парке Краснодара назвали «Ковид», сообщается в Instagram зоосада.

Малыш появился на свет в период пандемии по COVID-19. Мать лемура отказалась от детеныша, поэтому сотрудникам парка приходится самостоятельно следить за животным.

«У нас позавчера родился маленький лемур. К сожалению, мама отказалась от него, но мы его сами выкормили. Мы его назвали, Covid, в честь времени, в которое он родился», — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах в Instagram видно, как бережно с лемуром обращаются сотрудники сафари-парка. Его выкармливают молоком с ложечки, заворачивают в теплый лоскут ткани и дают поиграть с пушистым игрушечным медведем.

Пользователи отреагировали на это событие пожеланиями здоровья малышу и терпения персоналу парка.

«Это чудо природы! А Вы просто огромные молодцы! Как же хочется к Вам,чтоб скорее все открыли. Весна!» — написала одна из подписчиц. «Здоровья ему и всем вашим питомцам! Терпения вашим сотрудникам в это непростое время», — пожелала другая пользовательница. «Благодарю за хорошие и добрые новости! Обязательно приедем посмотреть на малыша», — пообещала третья подписчица.

Напомним, что вспышка коронавируса была зафиксирована в китайской Ухани в декабре 2019 года. ВОЗ объявила пандемию по коронавирусу 11 марта.