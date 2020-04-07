Первый пациент с коронавирусом скончался в Краснодарском крае

Краснодар, 7 апреля. Первый случай смерти пациента с коронавирусом зафиксирован в Краснодарском крае, сообщили в оперативном штабе региона.
Заболевшему было 45 лет, он долго болел и скончался от осложнений в Лабинской центральной районной больнице. В Краснодарской крае зафиксировано 50 случаев заражения коронавирусом.
Медики отмечают, что у многих пациентов болезнь протекает тяжело. Пять человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), у 22 пациентов состояние ухудшилось до средней степени тяжести.
По данным регионального оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом, переболели 15 человек. На 6 апреля, в России зарегистрировано 6 343 случая заражения, выздоровели 406 человек, умерли 47.
Власти призывают граждан оставаться дома и позаботиться о своем здоровье и здоровье близких. Особенно это касается пожилых людей, у которых болезнь чаще протекает с осложнениями.
Президент России Владимир Путин во время обращения к россиянам объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля. По его словам, это поможет мобилизовать экстренные службы и нарастить ресурсы системы здравоохранения, чтобы пережить пик эпидемии.
Глава государства отметил, что в России для борьбы с коронавирусом используются собственные методы и лучшие практики других стран мира.