Власти Кубани продлили карантин из-за коронавируса

Краснодар, 5 апреля. Власти заявили о продлении карантина на территории Краснодарского края из-за ситуации с коронавирусом. На продлении ограничительных мер настояли врачи. Об этом заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Глава региона подписал новое постановление, которым предусмотрено продление ограничительных мер, призванных остановить распространение опасной коронавирусной инфекции в Краснодарском крае. Карантин продлится до 12 апреля.

В сообщении говорится, что на сегодняшний момент смягчение режима недопустимо, так как в регион пытались въехать десятки тысяч людей. В данный момент нужно отсеять здоровых людей от заразившихся, а для этого необходимо выдержать паузу в 14 дней, передает «ФедералПресс».

Напомним, что на минувшей неделе в регионе были выявлены 17 новых случаев заражения опасной коронавирусной инфекцией. Медики настояли на том, что ограничительные меры необходимо продлить.