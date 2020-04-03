На Кубани мать до смерти забила годовалого сына в день его рождения

Краснодар, 3 апреля. Годовалый ребенок умер в день рождения в Краснодарском крае, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Жительница Сочи Наталья М. познакомилась в Интернете с мужчиной. После непродолжительной переписки она решила оставить одного ребенка с бабушкой, второго отправила в Ставрополь к отцу, а с третьим поехала к новому знакомому в станицу Удобную.

31 марта в полицию позвонил фельдшер и сообщил, что в частном доме находится тело годовалого мальчика. По словам матери, 27 марта малыш упал с дивана и повредил ногу. Наталья не стала обращаться к врачам и лечила ребенка самостоятельно.

В ночь на 31 марта ребенок снова упал, заявила женщина. Однако на теле погибшего нашли следы черепно-мозговых травм. Наталью задержали, она находится в изоляторе временного содержания.

Причину смерти ребенка будут выяснять сотрудники Следственного комитета. Не исключено, что женщина до смерти забила годовалого сына, мешавшего ее отношениям.