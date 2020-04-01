Пять новых случаев заражения коронавирусом выявили в Краснодарском крае

Краснодар, 1 апреля. Пять новых случаев заражения опасной китайской инфекцией подтвердились в Краснодарском крае. По имеющимся данным, все инфицированные накануне посещали Испанию, Францию, Бразилию, Турцию и Чехию.

Наличие коронавируса подтвердилось у трех женщин и двоих мужчин в возрасте от 35 до 69 лет. Трое инфицированных были обнаружены в Краснодаре, двое в Сочи. Специалисты уже определили личности тех, кто контактировал с ними в последнее время. Предприняты все необходимые меры безопасности.

Ранее сообщалось, что двоих пациентов, подхвативших коронавирус ранее, уже выписали из медицинских учреждений, состояние еще двоих человек оценивают как тяжелое. Всего в Краснодарском крае официально зарегистрировано 22 случая заражения опасной китайской инфекцией.

Отмечается, что всего с симптомами в медицинские учреждения региона обратились 494 человека, в том числе 89 детей.