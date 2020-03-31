Чемпиона Европы по дзюдо уволили из полиции после пьяного ДТП в Сочи

Краснодар, 31 марта. Дзюдоист Исмаил Часыгов на Mercedes сбил пешехода в Сочи, сообщил источник в правоохранительных органах.

ДТП произошло 14 марта на улице Горького. Пожилой мужчина переходил дорогу на красный свет, в этот момент его сбил 23-летний водитель. Пострадавшего госпитализировали с травмами таза.

Как пишет KP.Ru, за рулем иномарки оказался чемпион Европы по дзюдо Исмаил Часыгов. С осени 2019 года он работал полицейским-водителем в ОМВД Новокубанского района в звании сержанта.

Однако прибывшим на место происшествия сотрудникам ДПС Часыгов не стал показывать служебное удостоверение. Он заявил, что нигде не работает. Медосвидетельствование показало, что мужчина находился за рулем в состоянии опьянения.

Информация об инциденте поступила руководству отдела, где работал Часыгов. После проверки его уволили из ОВД.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске водитель на Mercedes сбил журналиста ВГТРК Антона Лучанского. Сотрудник СМИ скончался в скорой помощи от полученных травм.