Появились фото с места пожара в жилом доме в Краснодаре

Краснодар, 25 марта. Спасатели эвакуировали 20 человек из жилого дома из-за пожара в Краснодаре. Несколько человек получили отравления продуктами горения. Об этом с места событий передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По имеющийся информации, огонь вспыхнул на балконе второго этажа в многоквартирном жилом доме на улице 30-й Иркутской дивизии. Пламя охватило порядка 40 квадратных метров площади. Пожарные эвакуировали из здания 20 человек, погибших нет.

Пожар был успешно ликвидирован. В тушении были задействованы 34 спасателя и восемь единиц спецтехники.

В данный момент специалисты выясняют причины возгорания.