Нацистский бункер нашли под асфальтом в Новороссийске

Краснодар, 24 марта. Немецкий бункер времен Великой Отечественной войны случайно нашли под одной из улиц Новороссийска.

Рабочие случайно обнаружили потайное оборонительное сооружение во время прокладки трубопровода, сообщил интернет-портал «Блокнот-Новороссийск». Ремонтные работы вели в центральной части города — на пересечении улиц Дзержинского и Прохорова, указал «Взгляд».

Вскоре на место прибыли поисковики. Они обследовали бункер, стены которого были выполнены из армированного бетона, и пришли к выводу, что сооружение было построено 75 лет назад, во время нацистской оккупации.

Бункер сохранился практически в идеальном состоянии, однако есть небольшие разрушения на входе в укрытие, отметил «Царьград». Предполагается, что повреждения появились уже после войны.

В военные годы строительство бункеров было широко распространено по всему миру. Местонахождение многих тайных укреплений уже позабыто, что приводит к удивительным находкам. Например, в одной из деревень Нидерландов нашли огромный подземный бункер, который предназначался для размещения трех тысяч солдат СС. В убежище, которое было возведено по распоряжению рейхскомиссара Нидерландов Артура Зейсса-Инкварта, были построены кладовые, личные комнаты и сауны.