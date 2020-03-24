В Краснодаре обанкротили конкурента турецким помидорам

В редакцию Федерального агентства новостей обратились бывшие работники сельхозкомпании «Озеленитель-Кубань», ныне фактически прекратившей свою деятельность в результате банкротства.

Краснодарская компания «Озеленитель-Кубань» существовала на российском рынке почти 30 лет. Ее собственники создали рабочие места для краснодарцев, построили огромные тепличные площади и инфраструктуру для них с нуля, разработали систему менеджмента качества производства, позволявшую обеспечивать высокие стандарты чистоты продукции и круглогодичные контрактные поставки овощей в торговые сети. Многие из нас пробовали их продукцию с прилавков магазинов рядом с домом, где она успешно конкурировала по качеству и цене с продукцией из Турции, Израиля и Египта.

Банкротство

В 2015 году, когда Россия отказалась от импорта турецких овощей, наши сельхозпроизводители получили возможность насытить рынок российскими помидорами. Капитализация ООО «Озеленитель-Кубань» выросла, и собственники компании столкнулись с проблемами, иммунитета к которым у них никогда не было: интерес к активам передовика сельского хозяйства Краснодарского края возник у специалистов по разделу готового бизнеса.

В борьбе с ними создатели бизнеса почти всегда проигрывают. Они не готовы вести продолжительную и ресурсоемкую борьбу за то, что и так принадлежит им. Атакующие же, наоборот, готовы на многое: чтобы получить чужой миллион, можно отдать для этого и половину этой суммы.

Несмотря на позитивную рыночную динамику, собственники компании «Озеленитель-Кубань» неожиданно столкнулись с неадекватным поведением кредиторов, которые стали требовать досрочных погашений долгосрочных производственных кредитов.

В 2015 году началось банкротство «Озеленитель-Кубань». Попытки компании выйти из него без потерь, но с гарантиями для кредиторов отклонялись, а в начале 2016 года Арбитражный суд Краснодарского края ввел в отношении нее конкурсное производство, итогом которого может стать ликвидация предприятия. Конкурсным управляющим был назначен Александр Гущин.

Конкурсный управляющий «Озеленитель-Кубань»

На сегодня перспективы «Озеленитель-Кубань» как работающего бизнеса, а уж тем более как успешного сельхозпроизводителя, стремятся к нулю. Почему? Давайте посмотрим на релевантный опыт арбитражного управляющего Александра Гущина.

В 2018 году он закончил банкротить другое предприятие, ЗАО «Южуралнеруд», крупную фабрику природных строительных материалов. Оценка имущества при инвентаризации составила 497 млн руб. На процедуру банкротства было потрачено 34 млн руб. Конкурсные кредиторы, ради которых банкротство затевалось, не получили ничего.

Сейчас наш управляющий банкротит сельхозпроизводителя «Озеленитель-Кубань». Складывается парадоксальная ситуация, при которой один и тот же человек является профессионалом и в первичной переработке камня, и в сельском хозяйстве. Исходя из релевантного прошлого опыта Гущина, вряд ли АО «Россельхозбанк», ключевой кредитор «Озеленитель-Кубань», получит удовлетворение своих требований. По мнению наших экспертов, единственно правильным выходом из текущей ситуации могло бы стать мировое соглашение между кредиторами и «Озеленитель-Кубань», обеспеченное имуществом должника.

При этом комплексный анализ профессиональной деятельности Гущина вызвал у нас множество вопросов. В рамках банкротства ЗАО «Южуралнеруд» он привлечен к административной ответственности за неоднократные неправомерные действия при банкротстве. Единственно возможным наказанием за это, согласно закону, являлась бы дисквалификация Гущина с дальнейшей перспективой его отстранения от управления всеми банкротящимися организациями. Арбитражный суд Челябинской области признал его виновным в неоднократных нарушениях, но вышел за рамки санкции о дисквалификации и назначил Гущину штраф в 25 тыс. рублей. Суд проигнорировал предписание конкретной карающей нормы закона.

Интересная ситуация складывается вокруг Гущина и сейчас. В феврале 2019 года в отношении него УМВД по городу Краснодару было возбуждено с согласия прокурора уголовное дело за злоупотребление полномочиями. Много ли известно дел, где суд не разделяет мнение прокурора? В этом деле после вызова Гущина на допрос в качестве подозреваемого районный суд Краснодара в кратчайшие сроки, уже в марте 2019 года, признал действия следователя по возбуждению уголовного преследования Гущина незаконными. Безуспешно прокурор оспаривает постановление суда до сих пор.

Приведенные факты, безусловно, заслуживают внимания правоохранительных органов.

Вишенка на сельхозторте

Находящееся сейчас в управлении Гущина ООО «Озеленитель-Кубань» являлось до распродажи имущества сельскохозяйственным предприятием. Это видно из зарегистрированных им собственных видов экономической деятельности, составу основных средств, месту нахождения, производимой до банкротства продукции. В ходе его банкротства следовало особым образом произвести финансовый анализ с учетом сезонности производимой продукции, найти возможность удовлетворения требований кредиторов при реализации сельхозпродукции по окончании производственных сезонов.

В своем исследовании мы не получили ответов на вопрос, почему Арбитражный суд Краснодарского края не смог установить факт того, что «Озеленитель-Кубань» является сельскохозяйственным производителем. Почему на это не обратил внимание арбитражный управляющий Александр Гущин? Где находился при возбуждении дела о банкротстве регулятор этого процесса краснодарский Росреестр? Почему стали распродавать имущество сельхозпредприятия без попытки финансового оздоровления?

Согласно действующему законодательству, в отношении производителей сельскохозяйственной продукции применяются щадящие процедуры защиты от кредиторов: вначале наблюдение с учетом сезонности, а затем финансовое оздоровление. Пропуск этих процедур, безусловно, привел к уничтожению предприятия — производителя отечественных высококачественных продуктов питания, с которым связана судьба множества работников, подрядчиков, заказчиков, региональных финансовых институтов.

Можно ли вернуть движение процесса на стандартные рельсы арбитражного законодательства? Почему, минуя процедуру финансового оздоровления, судья Арбитражного суда Краснодарского края Туманова разрешила продажу имущества компании на конкурсе, а управляющий без сомнений стал распродавать успешное предприятие? На эти вопросы можно получить ответы от профессионалов судебной и правоохранительных отраслей власти. Им не нужно объяснять, что значит игнорирование обязательных процедур банкротства.

А ведь результатом подобных действий явилось триумфальное возвращение импортных овощей на прилавки магазинов Краснодарского края. Как утверждает Краснодарстат, фрукты и овощи теперь везут в регион из Индонезии, Турции, Эквадора и Египта.

Что ж, порадуемся за экономику этих стран.