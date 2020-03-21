Злоумышленник трижды ударил ножом мужчину в ходе конфликта в закусочной на Кубани

Краснодар, 21 марта. Приезжий мужчина набросился с ножом на жителя Лабинска в Краснодарском крае. Злоумышленник нанес пострадавшему три ножевых ранения. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по региону.

По версии правоохранителей, 35-летний приезжий встретил 29-летнего местного жителя на улице. Между мужчинами завязалась словесная перепалка, мужчины покричали друг на друга и разошлись. Позже они снова встретились в одной из закусочных города. В адрес местного жителя посыпались оскорбления, что привело к новой ссоре, в результате которой злоумышленник нанес мужчине удары ножом в грудь, шею и брюшную полость, после чего сбежал, передает радио Sputnik.

Свидетели происшествия вызвали медиков. Раненого мужчину доставили в одно из медицинских учреждений. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Правоохранителям удалось разыскать и задержать преступника. В данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.