Жительница Геленджика задушила свою трехмесячную дочь из-за плача

Краснодар, 17 марта. 34-летняя жительница Геленджика убила свою трехмесячную дочь, потому что она слишком громко плакала. Женщину задержали правоохранители, ей предъявлено обвинение. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

По данным правоохранителей, ужасное преступление произошло 13 марта. Женщина находилась дома со своим ребенком. В какой-то момент малышка начала громко плакать, чем сильно разозлила мать, которая впоследствии задушила ребенка.

После убийства женщина сообщила о гибели девочки своей свекрови, но при этом скрыла свою причастность к случившемуся.

Правоохранители установили подлинные обстоятельства происшествия и арестовали женщину. Возбуждено уголовное дело. Отмечается, что полиция инициировала проведение психолого-психиатрической экспертизы для подозреваемой.