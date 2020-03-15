Девушка в Краснодаре выбросила с балкона тысячу долларов

Краснодар, 15 марта. Девушка в черном платье выбросила с балкона третьего этажа тысячу долларов мелкими купюрами в Краснодаре. Акция попала на видео.

Забавный случай произошел на улице Красной. Девушка «стреляла» долларами из деньгомета. Как выяснилось, это был рекламный ролик одной из местных мебельных компаний.

«Этим роликом мы хотим показать, что не стоит зависеть от курса доллара. И в нашей стране можно купить хорошую продукцию за рубли», — приводит слова PR-менеджера Дмитрия Смольникова «Комсомольская правда — Кубань».

По его словам, в России много качественных товаров. И некоторые из них даже превосходят импортную продукцию. Смольников добавил, что доллары, которые выбросили с балкона, были настоящими.

Ранее аналогичный случай произошел в Москве: блогер Александр Догоняев разбросал полмиллиона рублей на Никольской улице.

Автор канала «Деньги решают все» решил провести эксперимент и показать, как окружающие будут реагировать на валяющиеся на земле деньги. Акция блогера вызвала большой ажиотаж у москвичей. За ним устремилась толпа местных жителей, которые подбирали рубли.

Это не первый случай, когда в Москве проводят подобные эксперименты. Еще один блогер выбрасывал иностранную валюту из окна своей дорогой иномарки. Молодой человек, называвший себя представителем «золотой молодежи», заявил, что за деньги люди готовы на любые поступки.