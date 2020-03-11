Последствия жуткого ДТП под Краснодаром попали на видео

Краснодар, 11 марта. Массовое ДТП с участием трех легковушек произошло в Краснодарском крае, погибли три человека. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Авария произошла на 1482-м километре трассы М4 «Дон» в районе Михайловского перевала. Водитель Mazda CX-5 в лобовую столкнулся с ВАЗ, после чего в них въехал Datsun.

В результате ДТП водитель ВАЗ погиб на месте, а его пассажир скончался в скорой. Второй пассажир отечественного авто выжил, его госпитализировали.

Водитель Mazda также скончался в скорой. По предварительным данным, виновником ДТП является водитель первой иномарки. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.