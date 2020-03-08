Мужчины в женских нарядах устроили массовую драку в ТЦ в Сочи

Краснодар, 8 марта. Мужчины в туфлях и платьях устроили массовую драку в торговом центре «Море Молл» в Сочи. Видео потасовки мужчин, облаченных в женские наряды, было опубликовано в социальных сетях.

По имеющейся информации, курьезный инцидент произошел 7 марта. Очевидцы массовой драки рассказали, что конфликт возник между мужчинами в платьях и охранниками торгового центра. Нарядных мужчин уличили в краже и попытались задержать, но они оказали ожесточенное сопротивление.

На место инцидента прибыли представители правоохранительных органов и задержали зачинщиков драки.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Назначена проверка, личности участников конфликта устанавливаются.