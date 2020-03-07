Мужчина заживо сжег приезжего в Сочи

Сочи, 7 марта. Житель Кубани поссорился со знакомым из Сыктывкара, облил его бензином и поджег, сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел в Сочи на Ландышевой улице. Мужчина из станицы Воздвиженской познакомился с приезжим и пригласил его выпить.

Во время застолья, которое происходило в бытовке, между ними произошла ссора. Сначала мужчина придушил гостя шнуром от зарядного устройства для телефона, а затем облил бензином и чиркнул спичкой.

Житель Сыктывкара загорелся и получил сильные ожоги. Прибывшие на место происшествия медики не смогли спасти пострадавшего.

Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве, подозреваемый находится под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее жуткое убийство произошло в Усть-Илимске. Ранее судимый мужчина зарезал женщину и сжег ее труп.