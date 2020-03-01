Пассажирский поезд насмерть сбил 27-летнюю девушку в Краснодаре

Краснодар, 1 марта. Пассажирский поезд Адлер — Ростов-на-Дону насмерть сбил девушку в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

По имеющейся информации, трагический инцидент произошел на железнодорожном перегоне Компрессорный — Краснодар-2. Машинист пассажирского поезда, следовавшего из Адлера, рассказал, что увидел переходившую пути девушку. Он подал звуковой сигнал и задействовал экстренное торможение, но это не помогло избежать трагедии.

От полученных травм 27-летняя жительница Краснодара скончалась на месте. Отмечается, что девушка была в наушниках и могла не слышать предупредительного сигнала.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.