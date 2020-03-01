«Краснодар» обыграл «Уфу» в домашнем матче РПЛ

Краснодар, 1 марта. Футбольный клуб «Краснодар» одержал уверенную победу в домашнем матче над «Уфой». Встреча проходила в рамках 20-го тура чемпионата России.

В составе хозяев поля забитыми мячами отметились Маркус Берг, поразивший ворота соперников на 67-й минуте матча и Ари забивший гол на 83-й минуте встречи.

«Уфа» в этом поединке не смогла противопоставить оппонентам ни одного забитого мяча. Матч завершился со счетом 2:0.

Кроме того, шведский нападающий «Краснодара» Маркус Берг был признан лучшим игроком 20-го тура Российской премьер-лиги.

Напомним, что после сегодняшней игры «Краснодар» имеет в своем активе 38 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице, а «Уфа» с 25 очками находится на восьмом месте.