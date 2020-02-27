Убийца школьницы на Кубани помог следователям поймать себя спустя четыре года 

Краснодар, 27 февраля. По делу о пропаже школьницы на Кубани в 2016 году задержан подозреваемый в ее убийстве. Как сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ, мужчина сам оставил следователям подсказки.

По делу о пропаже восьмилетней школьницы следователи задержали подозреваемого, которому теперь предъявлены обвинения по статье «Убийство».

Инцидент произошел в поселке Звезда 20 июня 2016 года. Отчим девочки подвез ее к дому. Девочка вышла из машины, направилась в сторону дома, однако позже выяснилось, что домой она так и не попала, передавала «Газета.ру».

Долгое время выяснить, что случилось с девочкой, не удавалось. В конце января 2020 года в одном из соседних поселков на нескольких зданиях появились надписи, сообщающие о местонахождении останков девочки. Следователи немедленно выехали к указанному месту, где и обнаружили останки школьницы.

Криминалисты помогли установить личность подозреваемого. Им оказался 63-летний местный житель.

«Со слов подозреваемого, 20 июня 2016 года девочка несколько раз забегала во двор его дома, чем отвлекала от работы. В какой-то момент он, прогоняя малолетнюю, нанес ей удар в область головы молотком, убив ее», — говорится в сообщении СУ СК РФ.

Тело девочки он отвез на машине в поле в соседний поселок. Надписи с подсказками, как признался мужчина, написал он сам.