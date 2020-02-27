Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Убийца школьницы на Кубани помог следователям поймать себя спустя четыре года 

460
0 Оставить комментарий

Убийца школьницы на Кубани помог следователям поймать себя спустя четыре года 

Краснодар, 27 февраля. По делу о пропаже школьницы на Кубани в 2016 году задержан подозреваемый в ее убийстве. Как сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ, мужчина сам оставил следователям подсказки.

По делу о пропаже восьмилетней школьницы следователи задержали подозреваемого, которому теперь предъявлены обвинения по статье «Убийство». 

Инцидент произошел в поселке Звезда 20 июня 2016 года. Отчим девочки подвез ее к дому. Девочка вышла из машины, направилась в сторону дома, однако позже выяснилось, что домой она так и не попала, передавала «Газета.ру»

Долгое время выяснить, что случилось с девочкой, не удавалось. В конце января 2020 года в одном из соседних поселков на нескольких зданиях появились надписи, сообщающие о местонахождении останков девочки. Следователи немедленно выехали к указанному месту, где и обнаружили останки школьницы.

Криминалисты помогли установить личность подозреваемого. Им оказался 63-летний местный житель. 

Убийца школьницы на Кубани помог следователям поймать себя спустя четыре года 

«Со слов подозреваемого, 20 июня 2016 года девочка несколько раз забегала во двор его дома, чем отвлекала от работы. В какой-то момент он, прогоняя малолетнюю, нанес ей удар в область головы молотком, убив ее», — говорится в сообщении СУ СК РФ. 

Тело девочки он отвез на машине в поле в соседний поселок. Надписи с подсказками, как признался мужчина, написал он сам.

Новости партнеров

Новости партнеров