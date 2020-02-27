Применение курортного сбора планируют расширить в Краснодарском крае

Краснодар, 27 февраля. Краснодарские власти изучают законодательную инициативу о введении еще в четырех районах края курортного сбора. Об этом журналистам сообщили в краевом министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия.

В качестве эксперимента рассматриваются Новороссийск, а также Голубицкое, Новотаманское, Фонталовское сельские поселения Темрюкского района.

«В случае утверждения законодательной инициативы законодательным собранием Краснодарского края, на территории указанных муниципальных образований будет проводиться эксперимент с 1 апреля 2020 года», — передает RT слова представителя регионального ведомства.

Так, предлагается зафиксировать ставку курортного сбора с одного совершеннолетнего туриста, который собирается проживать в том или ином объекте размещения свыше суток, в размере 10 рублей ежедневно.

Кроме того, в министерстве добавили, что на данном этапе заявки о включении других поселений региона в территорию проведения эксперимента руководству Краснодарского края не поступали.

Ранее сообщалось, что в России хотят отменить банковскую комиссию за перечисление курортного сбора.